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10:26, 1 августа 2024Экономика

Россияне отвернулись от зарубежного жилья

Спрос россиян на покупку недвижимости за рубежом снизился до 40 %

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Спрос на покупку недвижимости за рубежом среди россиян снизился до 40 процентов. О том, что граждане практически отвернулись от иностранного жилья, сообщают «Известия».

Эксперты связывают такую динамику с сокращением иммиграционного потока, нестабильностью курса рубля, закрытием паспортных программ для получения россиянами иностранного гражданства и сложностями со сделками на фоне санкций.

По данным Intermark Global, за первые полгода 2024-го российский спрос на объекты в других странах упал на 19 процентов относительно аналогичного периода 2023 года. Согласно подсчетам Urban, покупательская активность сократилась еще сильнее — на 30-40 процентов в годовом выражении. Отмечается, что при этом россияне стали более взвешенно планировать приобретение такой недвижимости и дольше принимать решения.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить депутатам владеть недвижимостью за рубежом.

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      Александра Качан
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