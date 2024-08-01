Россияне отвернулись от зарубежного жилья

Спрос россиян на покупку недвижимости за рубежом снизился до 40 %

Спрос на покупку недвижимости за рубежом среди россиян снизился до 40 процентов. О том, что граждане практически отвернулись от иностранного жилья, сообщают «Известия».

Эксперты связывают такую динамику с сокращением иммиграционного потока, нестабильностью курса рубля, закрытием паспортных программ для получения россиянами иностранного гражданства и сложностями со сделками на фоне санкций.

По данным Intermark Global, за первые полгода 2024-го российский спрос на объекты в других странах упал на 19 процентов относительно аналогичного периода 2023 года. Согласно подсчетам Urban, покупательская активность сократилась еще сильнее — на 30-40 процентов в годовом выражении. Отмечается, что при этом россияне стали более взвешенно планировать приобретение такой недвижимости и дольше принимать решения.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить депутатам владеть недвижимостью за рубежом.