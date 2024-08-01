Шесть спецбортов «России» поднялись в небо на фоне слухов об обмене заключенными

Шесть спецбортов «Россия» поднялись в небо на фоне слухов об обмене заключенными

Шесть спецбортов специального летного отряда «Россия» поднялись в небо на фоне слухов об обмене заключенными. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Самолет Ту-204-300 с ботовым номером RA-64059 в 12:43 вылетел из московского аэропорта «Внуково» в Анкару, где приземлился в 15:45 (время совпадает с московским). По данным сервиса, этот же борт в 17:20 должен вылететь в обратном направлении. Самолет с этим бортовым номером используется Управлением делами президента РФ.

Другой спецборт отряда «Россия», Ил-96-300 с бортовым номером RA-96014, вылетел из «Внуково» в 10:38, проследовал в направлении Уфы, и, сделав над городом несколько кругов, полетел в сторону Казани. Предположительно, в апреле 2023 года этим спецбортом из Москвы в Берлин вылетели более 20 высланных немецких дипломатов.

Еще один Ил-96-300 с бортовым номером RA-96019 вылетел из «Внуково» в 9:56 по московскому времени и пролетел в районе Новосибирска. С 13:01 по московскому времени там находится Ту-154М с бортовым номером RA-85843, который вылетел из Челябинска.

Кроме того, Ту-204-300 с бортовым номером RA-64057 вылетел из «Внуково» в 12:37 по московскому времени и направился на юг России.

Ранее самолет Ан-148-100Е, также принадлежащий отряду «Россия», который использовался при обмене бизнесмена Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер 8 декабря 2022 года в аэропорту Абу-Даби, вылетел из «Внуково» в 6:11 и приземлился в Калининграде в 8:40. Оттуда борт вылетел в 9:31 и прилетел в Мурманск в 13:28.