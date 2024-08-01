Шольц встретил в аэропорту обменянных российских политзаключенных

Шольц встретил в Кельне обменянных российских политзаключенных

Самолет с переданными на Запад по обмену российскими политическими заключенными приземлился в аэропорту Кельна, где россиян встретил канцлер Германии Олаф Шольц и группа поддержки. Трансляцию ведет Die Welt.

«В тесном сотрудничестве с США и европейскими партнерами, после нескольких месяцев конфиденциальных переговоров с российской стороной, теперь удалось добиться освобождения 15 человек», — заявил политик.

До этого в московский аэропорт Внуково из Анкары прилетел самолет с россиянами, которые были освобождены в ходе обмена заключенными.

В ФСБ сообщали, что восемь граждан России были возвращены на родину.

На Запад были переданы журналисты Эван Гершкович и Алсу Курмашева (признана в России иноагентом), бывший морской пехотинец Пол Уилан, а также имеющий вид на жительство в США оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза (включен Минюстом в реестр иноагентов), бывший координатор отделения организации «Штабы Навального» (признана экстремистской организацией, ликвидирована и запрещена в России) в Уфе Лилия Чанышева (внесена в список террористов и экстремистов), бывший муниципальный депутат Москвы Илья Яшин (признан Минюстом России иностранным агентом). Также в схему обмена был включен помилованный президентом Белоруссии Александром Лукашенко немец Рико Кригер.