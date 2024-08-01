Сотрудница полиции рассказала об унизительном подарке от коллег-мужчин

В Лондоне коллеги подарили молодой коллеге вибратор, чтобы высмеять ее

Сотрудница полиции из Великобритании рассказала, как коллеги-мужчины пытались высмеять ее в первые рабочие дни и подарили женщине вибратор. Унизительный подарок и другие проявления сексизма в полиции она обсудила с журналистом Daily Mail.

Нусрит Мехтаб ушла из полиции Лондона, прослужив там более 30 лет. По ее словам, из-за пакистанского происхождения ей приходилось работать вдвое больше, чтобы заслужить уважение мужчин-полицейских. Мехтаб призналась, что сталкивалась на работе с харассментом и часто не могла получить повышение только потому, что была женщиной. «Это был не стеклянный потолок, а бетонный, укрепленный сталью», — объяснила она.

В интервью Мехтаб вспомнила, как, будучи новичком в отделении, получила в парадном зале конверт от коллег. Она открыла его при всех и обнаружила внутри вибратор. «Каждый мужчина в комнате рассмеялся», — отметила женщина. В ужасе она убежала в туалет, откуда еще долго слышала общий хохот. Она уверена, что для мужчин-полицейских все это было просто игрой и попыткой показать свое превосходство.

Впоследствии Мехтаб пришлось столкнуться на работе еще со множеством трудностей. Например, из-за религиозных убеждений она отказалась носить в качестве полицейской формы юбку и взамен получила мужские штаны. Они были слишком длинными для женщины, но начальство запретило ей укорачивать их. Несмотря на все препятствия, Мехтаб не сдалась и смогла дослужиться до должности суперинтенданта.

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