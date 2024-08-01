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14:28, 1 августа 2024Мир

США направили 12 боевых кораблей на Ближний Восток

Washington Post: США направили 12 боевых кораблей с десантом на Ближний Восток
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

США направляют на Ближний Восток 12 боевых кораблей, включающих десантную группу из четырех тысяч моряков и морских пехотинцев. Об этом газете The Washington Post сообщил высокопоставленный представитель Пентагона.

«В число кораблей вошли авианосец USS Theodore Roosevelt и сопровождающие его военные корабли, а также десантная группа Wasp Amphibious Ready Group из трех кораблей, в состав которой входят более 4000 морских пехотинцев и моряков», — пишет издание со ссылкой на источник.

Ранее Верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал ударить по Израилю в ответ на ликвидацию лидера политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен передал иранской стороне послание с просьбой не совершать ответных шагов, которые могут вызвать эскалацию ситуации.

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      Глеб Бажуткин
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