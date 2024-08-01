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13:43, 1 августа 2024Мир

Госсекретарь США попросил Иран не отвечать на убийство главы политбюро ХАМАС

CNN: Блинкен передал Ирану послание с просьбой не отвечать на убийство Хании
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Rentsendorj Bazarsukh / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен передал Ирану послание с просьбой не отвечать на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду попросил премьер-министра и министра иностранных дел Катара шейха Мохаммеда бин Абдулрахмана Аль Тани передать послания Ирану и ливанской "Хезболле"», — говорится в материале.

По словам источника телеканала, премьер-министр Катара согласился передать сообщения с просьбой Блинкена отказаться от ответных действий.

Глава политбюро ХАМАС Хания погиб ночью 31 июля. Палестинское движение подтвердило гибель одного из своих лидеров, назвав нападение вероломным и обвинив в нем «сионистов».

Газета The New York Times со ссылкой на иранских чиновников сообщила, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал ударить по Израилю в ответ на убийство Хании.

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      Лина Пивоварова
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