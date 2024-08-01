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14:52, 1 августа 2024Наука и техника

Стала известна главная причина уничтожения американских танков на Украине

MW: главная причина уничтожения M1A1 Abrams — российские высокоточные снаряды
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Главной причиной уничтожения танков американского производства на Украине являются эффективные удары по ним российским высокоточным оружием. Об этом стало известно журналу Military Watch Magazine (MWM).

«В последнее время главной причиной подтвержденных уничтоженных танков M1A1 Abrams стали [российские] высокоточные боеприпасы», — говорится в публикации.

Там заметили, что, в частности, недавно к северо-западу от Авдеевки один из M1A1 Abrams был успешно уничтожен 152-миллиметровым снарядом «Краснополь» российской гаубицы «Мста-С». Ликвидация танка американского производства была подтверждена беспилотником «Орлан-30».

Издание со ссылкой на западные СМИ пишет, что экипажи украинских M1A1 Abrams недовольны этими танками, ссылаясь как на технические проблемы, включая уязвимость электронных компонентов к конденсации, так и на их уязвимость к российскому огню.

Ранее российская сторона неоднократно сообщала об уничтожении украинских танков американского производства.

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      Иван Потапов
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