Российские военные уничтожили очередной Abrams и его экипаж

МО: российские военные уничтожили Abrams с экипажем на авдеевском направлении

Военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С19 «Мста-С» группировки российских войск «Центр» уничтожили очередной танк Abrams Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

По словам командира САУ с позывным Восьмой, американский танк застрял в грязи, после чего был уничтожен артиллеристами высокоточным боеприпасом «Краснополь». Корректировку огня и контроль поражения танка выполняли расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-30». Находящиеся внутри украинские военные не выбрались наружу.

25 июля сообщалось, что Российская армия уничтожила очередной американский танк Abrams в зоне проведения спецоперации на Украине.

До этого ведомство сообщало об уничтожении танка Abrams во вторник, 23 июля. Кроме того, 22 июля российское Минобороны отчиталось о подбитом немецком танке Leopard.