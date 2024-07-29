Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:31, 29 июля 2024Россия

Российские военные уничтожили очередной Abrams и его экипаж

МО: российские военные уничтожили Abrams с экипажем на авдеевском направлении

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С19 «Мста-С» группировки российских войск «Центр» уничтожили очередной танк Abrams Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

По словам командира САУ с позывным Восьмой, американский танк застрял в грязи, после чего был уничтожен артиллеристами высокоточным боеприпасом «Краснополь». Корректировку огня и контроль поражения танка выполняли расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-30». Находящиеся внутри украинские военные не выбрались наружу.

25 июля сообщалось, что Российская армия уничтожила очередной американский танк Abrams в зоне проведения спецоперации на Украине.

До этого ведомство сообщало об уничтожении танка Abrams во вторник, 23 июля. Кроме того, 22 июля российское Минобороны отчиталось о подбитом немецком танке Leopard.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Нет ничего невозможного». Эрдоган пригрозил Израилю вводом турецких войск. В ответ его сравнили с Саддамом Хусейном

      Российские военные уничтожили очередной Abrams и его экипаж

      Еще один беспилотник сбили в Брянской области

      В США сделали заявление о восстановлении Украины

      Украинского командира заочно приговорили в России за призывы кастрировать пленных

      Крымский мост временно перекрывали для автомобилей

      Беспилотник сбили в российском регионе

      Россиянка отдохнула на популярном курорте Таиланда и описала его фразой «больше ни ногой»

      В Эстонии захотели отобрать деньги у бедных

      В Белгороде объявляли ракетную опасность

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше