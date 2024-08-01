Стало известно об операции госпитализированного из спецприемника блогера Эдварда Била

Блогеру Билу, госпитализированному из спецприемника, проводят операцию на ноге

Блогеру Эдварду Билу (настоящее имя — Эдуард Биль), госпитализированному из московского спецприемника, проводят четырехчасовую операцию на ноге. Об этом сообщает Mash в Telegram.

По данным издания, врачи пытаются сохранить поврежденную левую ногу блогера. Они очищают рану на конечности от зараженных клеток, а также решают, нужно ли удалять установленный ранее дренаж.

Также изданию стало известно, что 5 августа блогера планируют вернуть в медучреждение спецприемника. Там он будет находиться под контролем врачей, а также проходить антибактериальную терапию в течение не менее десяти дней.

Ранее сообщалось, что врачи планировали вскрыть ногу блогера и определить, нужно ли ее ампутировать. Адвокат блогера заявил, что не мог смотреть на конечность Била из-за ее пугающего вида.

Ночью 1 августа Била экстренно госпитализировали из спецприемника, куда он попал на 14 суток за нарушение общественного порядка. У блогера подозревали заражение крови.