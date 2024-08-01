Запад заблокировал проект заявления Совбеза по убийству Хании

США, Британия и Франция заблокировали проект заявления Совбеза по убийству Хании

США, Британия и Франция заблокировали предложенный Россией проект заявления Совета Безопасности ООН для прессы по убийству главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Об этом заявил постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани, передает РИА Новости.

По словам Иравани, проект заявления для прессы, который предложила Россия «для осуждения зверского акта Израиля», был заблокирован тремя странами на заседании СБ ООН.

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал ударить по Израилю в ответ на убийство лидера политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.