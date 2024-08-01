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17:34, 1 августа 2024Силовые структуры

Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера российского банка по делу о госизмене

В Москве суд заочно арестовал экс-вице-президента Газпромбанка Волобуева

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал бывшего вице‑президента Газпромбанка Игоря Волобуева (внесен в реестр иноагентов). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Волобуев будет находиться в СИЗО два месяца. Срок ареста начнет исчисляться с момента его экстрадиции на территорию России или задержания внутри страны.

Экс-топ-менеджер кредитной организации обвиняется по статье 275 («Государственная измена») и 205.5 («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации») УК РФ. Он объявлен в международный розыск.

Волобуев высказывался против проведения специальной военной операции и вступил в подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным Минюста, он принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами.

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      Екатерина Кашурникова
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