Суд заочно арестовал россиянина Дубинина за госизмену

В Москве суд заочно арестовал Дубинина за госизмену и содействие терроризму

Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал Александра Дубинина за госизмену и содействие терроризму. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Россиянин будет находиться в СИЗО два месяца. Срок ареста начнет исчисляться с момента его экстрадиции на территорию России или задержания внутри страны. Он обвиняется по статье 275 («Государственная измена») и 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК РФ.

По данным ТАСС, речь идет о бывшем заместителе директора Высшей школы юриспруденции и администрирования НИУ ВШЭ. Он объявлен в международный розыск.

Ранее стало известно, что Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал бывшего вице‑президента Газпромбанка Игоря Волобуева (внесен в реестр иноагентов).