Трамп заявил о провальной попытке Харрис сдержать конфликт на Украине

Трамп: Харрис «отправляли» предотвратить конфликт на Украине до начала СВО

Вице-президента Соединенных Штатов Америки Камалу Харрис до начала спецоперации (СВО) на Украине «отправляли» на разговор с президентом России Владимиром Путиным, чтобы предотвратить вооруженный конфликт. Однако эта попытка была провальной, об этоя заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп на американском телевидении, передает РИА Новости.

«Кто-нибудь может представить себе, как она ведет дела с лидером Китая Си Цзиньпином? Он яростный человек. Знаете, ее отправляли иметь дело с Путиным, чтобы удержать его от вторжения на Украину. Между прочим, он бы этого не сделал, если бы я был президентом. Израиль бы не подвергся атаке», — подчеркнул политик во время митинга в Пенсильвании.

Ранее Трамп назвал США виновными в сближении России и Китая. По его словам, укрепление сотрудничества Москвы и Пекина началось во время президентства Барака Обамы.

До этого стало известно, что Камала Харрис отказала украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в военной помощи за неделю до начала СВО. Она также отвергла предложение ввести «упреждающие санкции» против России.