Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:42, 1 августа 2024Мир

Решение Харрис по Украине до начала СВО раскрыли

Time: Харрис отказала Украине в военной помощи за неделю до СВО
СюжетСанкции против России:

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Вице-президент США Камала Харрис отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в военной помощи и введении санкций против России за неделю до начала специальной военной операции (СВО). Подробности раскрыло издание Time со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что Харрис встретилась с Зеленским во время Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля 2022 года. Во время переговоров украинский лидер попросил ввести «упреждающие санкции» против России, а также передать Киеву истребители и тяжелую артиллерию. Вице-президент США отвергла оба предложения.

Ранее газета Politico сообщала, что Харрис продолжит внешнеполитическую линию действующего американского лидера Джо Байдена, в том числе и по Украине, в случае избрания на пост главы Белого дома. По словам руководящего члена комитета по вооруженным сервисам палаты представителей США Адама Смита, Харрис готова к активным шагам на мировой арене.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      МВД сообщило о задержании главы «Военторга». Возбуждено дело о хищении бюджетных средств при исполнении госконтрактов

      Участники теракта 11 сентября в Нью-Йорке признали вину

      Решение Харрис по Украине до начала СВО раскрыли

      Украина получила F-16 от Нидерландов

      На Украине решили мобилизовать мужчин старше 60 лет

      Запад заблокировал проект заявления Совбеза по убийству Хании

      Сотрудница полиции рассказала об унизительном подарке от коллег-мужчин

      Женщина захотела развестись с мужем из-за его ужасной привычки в спальне

      На Украине раскрыли размер ежедневных трат на боевые действия

      Израильская разведка отследила Ханию через WhatsApp

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше