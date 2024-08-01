Решение Харрис по Украине до начала СВО раскрыли

Time: Харрис отказала Украине в военной помощи за неделю до СВО

Вице-президент США Камала Харрис отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в военной помощи и введении санкций против России за неделю до начала специальной военной операции (СВО). Подробности раскрыло издание Time со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что Харрис встретилась с Зеленским во время Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля 2022 года. Во время переговоров украинский лидер попросил ввести «упреждающие санкции» против России, а также передать Киеву истребители и тяжелую артиллерию. Вице-президент США отвергла оба предложения.

Ранее газета Politico сообщала, что Харрис продолжит внешнеполитическую линию действующего американского лидера Джо Байдена, в том числе и по Украине, в случае избрания на пост главы Белого дома. По словам руководящего члена комитета по вооруженным сервисам палаты представителей США Адама Смита, Харрис готова к активным шагам на мировой арене.