Украина получила F-16 от Нидерландов

The Times: Украина получила шесть истребителей F-16 от Нидерландов

Украина получила шесть истребителей F-16 от Нидерландов. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на источники.

По информации издания, в скором времени власти страны получат новую партию F-16 от Дании.

Ранее советник Офиса президента (ОП) Михаил Подоляк заявил, что Киев не будет официально подтверждать информацию о поступлении истребителей F-16.

До этого сообщалось, что летчики Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили первые вылеты на поставленных Западом истребителях F-16. Самолеты использовались в качестве средств противовоздушной обороны (ПВО)