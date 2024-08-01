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13:58, 1 августа 2024Бывший СССР

В Белоруссии заявили о сомнениях Запада в успехе «украинского проекта»

Секретарь Совбеза Белоруссии: Запад не уверен в успехе «украинского проекта»

Фото: Пресс-служба президента Белоруссии / ТАСС

Запад не уверен в успешной реализации «украинского проекта». Об этом государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил в интервью изданию «СБ. Беларусь сегодня».

По его мнению, с связи с этим Запад рассматривает Польшу в качестве ключевого «бастиона» на восточном фланге, продолжая ее милитаризацию. Он также предположил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО рассматривается Североатлантическим альянсом как «восполнение недостающего звена» для формирования полноценного восточного фланга. Помимо этого, Вольфович отметил попытки Запада втянуть в НАТО Сербию, Боснию и Герцеговину и ряд стран постсоветского пространства.

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      Алевтина Запольская
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