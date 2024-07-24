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22:47, 24 июля 2024Бывший СССР

В Белоруссии высказались о размещении российского ядерного оружия

Постпред Белоруссии Бельская: размещение в стране ТЯО является защитной реакцией
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Размещение в Белоруссии российского тактического ядерного оружия (ТЯО) стало адекватной защитной реакцией на рост военной активности НАТО в Восточной Европе. Об этом сообщила постоянный представитель республики при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Лариса Бельская, заявление опубликовано на сайте постпредства Белоруссии при отделении ООН в Женеве.

По ее словам, в настоящее время Белоруссия подвергается беспрецедентному политическому и экономическому давлению на фоне эскалации военно-политической напряженности в регионе. В частности, она указала на наращивание на территории соседних государств — членов НАТО военного потенциала. «В этой ситуации Белоруссия вынуждена реагировать на вызовы и риски национальной безопасности, принимая меры, направленные на укрепление обороноспособности страны», — сказала постпред Белоруссии.

Бельская отметила, что сотрудничество Минска и Москвы в ядерной сфере не несет угроз третьим странам.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предложение синхронизировать учения с ТЯО вместе с Россией, было его инициативой. Он отметил, что Минск не собирается ни на кого нападать, добавив, что за страной «не заржавеет».

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      Марина Совина
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