В Белоруссии высказались о размещении российского ядерного оружия

Постпред Белоруссии Бельская: размещение в стране ТЯО является защитной реакцией

Размещение в Белоруссии российского тактического ядерного оружия (ТЯО) стало адекватной защитной реакцией на рост военной активности НАТО в Восточной Европе. Об этом сообщила постоянный представитель республики при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Лариса Бельская, заявление опубликовано на сайте постпредства Белоруссии при отделении ООН в Женеве.

По ее словам, в настоящее время Белоруссия подвергается беспрецедентному политическому и экономическому давлению на фоне эскалации военно-политической напряженности в регионе. В частности, она указала на наращивание на территории соседних государств — членов НАТО военного потенциала. «В этой ситуации Белоруссия вынуждена реагировать на вызовы и риски национальной безопасности, принимая меры, направленные на укрепление обороноспособности страны», — сказала постпред Белоруссии.

Бельская отметила, что сотрудничество Минска и Москвы в ядерной сфере не несет угроз третьим странам.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предложение синхронизировать учения с ТЯО вместе с Россией, было его инициативой. Он отметил, что Минск не собирается ни на кого нападать, добавив, что за страной «не заржавеет».