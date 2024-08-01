В Кремле опровергли слухи о саммите по Украине с участием России

Песков: саммит по Украине с участием России пока не готовится

Мирный саммит по Украине с участием России пока не готовится. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью радио «Комсомольская правда»

По его словам, разговаривать с киевским режимом можно, но доверять никому из правящих сейчас на Украине нельзя. Он добавил, что на данный момент в России видят невнятное рассуждение о возможности переговоров, за которыми не следует конкретика.

Ранее Песков заявил, что в ходе специальной военной операции на Украине обязательно наступит «9 Мая». Он добавил, что для этого сейчас многие российские солдаты рискуют жизнями.

До этого он заявил, что украинский конфликт начался из-за попыток сделать Украину анти-Россией. При этом он добавил, что этот конфликт сложен и его причины гораздо глубже.