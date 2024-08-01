В Латвии призвали ограничить участие Венгрии в Шенгенской зоне из-за России

Президент Латвии Ринкевич призвал ограничить участие Венгрии в Шенгенской зоне

Страны ЕС должны ограничить участие Венгрии в Шенгенской зоне из-за визовых послаблений гражданам России и Белоруссии, если Будапешт не изменит свою политику. Об этом заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, его слова приводит телекомпания LSM.

«Я бы не был настолько наивен и эмоционален, чтобы говорить об исключении Венгрии из Евросоюза или НАТО. Нет такого механизма. Но ограничение участия Венгрии в Шенгенской зоне, если ее политика не изменится — одно из важнейших средств, над которым Латвии и странам-единомышленникам придется работать», — сказал он.

Ринкевич подчеркнул, что власти Латвии уже начали работу в этом направлении. При этом, по его словам, ЕС и НАТО не поддержат радикальные шаги в отношении Будапешта.

Днем ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис пригрозил Венгрии организацией регионального давления из-за ее позиции по въезду в страну граждан России и Белоруссии. Ландсбергис уточнил, что Вильнюс не намерен предпринимать односторонних действий, но может сделать это по согласованию с другими странами региона.

Ранее Венгрия отвергла обвинения в визовых послаблениях для россиян. Министр иностранных дел республики Петер Сийярто назвал обвинения балтийских стран «детской ложью».