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15:32, 1 августа 2024Бывший СССР

В Латвии призвали ограничить участие Венгрии в Шенгенской зоне из-за России

Президент Латвии Ринкевич призвал ограничить участие Венгрии в Шенгенской зоне

Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости

Страны ЕС должны ограничить участие Венгрии в Шенгенской зоне из-за визовых послаблений гражданам России и Белоруссии, если Будапешт не изменит свою политику. Об этом заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, его слова приводит телекомпания LSM.

«Я бы не был настолько наивен и эмоционален, чтобы говорить об исключении Венгрии из Евросоюза или НАТО. Нет такого механизма. Но ограничение участия Венгрии в Шенгенской зоне, если ее политика не изменится — одно из важнейших средств, над которым Латвии и странам-единомышленникам придется работать», — сказал он.

Ринкевич подчеркнул, что власти Латвии уже начали работу в этом направлении. При этом, по его словам, ЕС и НАТО не поддержат радикальные шаги в отношении Будапешта.

Днем ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис пригрозил Венгрии организацией регионального давления из-за ее позиции по въезду в страну граждан России и Белоруссии. Ландсбергис уточнил, что Вильнюс не намерен предпринимать односторонних действий, но может сделать это по согласованию с другими странами региона.

Ранее Венгрия отвергла обвинения в визовых послаблениях для россиян. Министр иностранных дел республики Петер Сийярто назвал обвинения балтийских стран «детской ложью».

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      Александр Курбатов
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