В ЛНР рассказали об использовании украинских дронов роcсийскими военными

Марочко: ВС России используют до 25 % украинских дронов

Росийские военные используют до 25 процентов украинских дронов. Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«По утверждению военнослужащего одного из добровольческих подразделений ВС РФ, несущего службу на Сватовско-Кременском участке, число "поставленных на крыло" украинских дронов у них достигает порядка 25 процентов», — рассказал эксперт.

По его словам, так происходит из-за использования методов противодействия дронам, которые не повреждают саму технику, после чего она подлежит технической манипуляции и используется снова в бою.

Ранее Марочко рассказал, что российские военные уничтожили крупный взводный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), который располагался в районе Стельмаховки в ЛНР. В результате атаки бойцы ВСУ понесли потери и покинули свои позиции.