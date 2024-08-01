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15:14, 1 августа 2024Спорт

В Олимпийской деревне вновь обокрали спортсменов

В Олимпийской деревне обокрали велосипедистов сборной Словакии

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

В Олимпийской деревне Игр в Париже вновь обокрали спортсменов. Об этом сообщил журналист Valeurs Амори Бреле в соцсети X.

В этот раз пострадавшими оказались велосипедисты сборной Словакии. «Было украдено снаряжение, принадлежащее команде по шоссейному велоспорту, которое хранилось в незапертом шкафчике. Были украдены десять шин, запчасти и несколько переключателей передач, ущерб от которых оценивается в 2300 евро», — написал Бреле, добавив, что команда обратилась в полицию.

Ранее во время Олимпиады обокрали еще нескольких участников. Сообщалось, что у японского регбиста пропало обручальное кольцо и три тысячи евро, а у тренера сборной Австралии по хоккею с мячом украли банковскую карту, с которой сняли 900 евро.

Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа.

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      Дарья Коршунова
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