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09:37, 1 августа 2024Мир

В партии Шольца не поддержали размещение в Германии ракет США

Politico: в партии Шольца не поддержали решение разместить в Германии ракеты США

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Социал-демократическая партия (СДПГ) канцлера ФРГ Олафа Шольца не поддержала решение разместить в Германии в 2026 году ракеты США большой дальности. Об этом пишет Politico со ссылкой на однопартийцев канцлера.

По информации издания, высокопоставленные представители СДПГ, которые работают над вопросами обороны и безопасности, написали для коллег записку. В ней они отметили, что намерены провести дебаты в бундестаге в сентябре для обсуждения этого вопроса.

«Нынешние дебаты вокруг объявленного размещения систем вооружений большой дальности в Германии беспокоят всех нас», — говорится в записке.

Рольф Мютцених, лидер фракции СДПГ в нижней палате бундестага, считает одной из ключевых проблем вопрос о том, будет ли Берлин иметь какое-либо право голоса в вопросе использования этого оружия. «Не каждое оружие немедленно делает Германию безопаснее», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что США начнут развертывание дальнобойного оружия в Германии в 2026 году, чтобы продемонстрировать странам Европы приверженность Вашингтона НАТО.

Президент России Владимир Путин предупредил, что в случае развертывания ракет США в Германии Россия будет считать себя свободной от моратория на размещение собственных ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

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      Лина Пивоварова
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