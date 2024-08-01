Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:16, 1 августа 2024Бывший СССР

В подполье заявили об ударе в районе запорожского завода

Подпольщик: удар нанесен в районе Запорожского автомобилестроительного завода

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Удар был нанесен в районе Запорожского автомобилестроительного завода. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«В 23:40 Запорожье. Прилет был ближе к окраине, в направлении Запорожского автомобилестроительного завода», — сказал он.

Лебедев отметил, что «прилет» сильно ощущался в центре. По его словам, на предприятии ремонтировали технику и оснащали пикапы турелями.

17 июля российские силы нанесли удары по агрокомплексу в населенном пункте Малиновка, Запорожской области, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) размещали оружие образца НАТО. Как отмечалось, бойцы ВСУ также попали под атаку при попытке покинуть укрепления.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Двоих неизвестных заметили возле газовых труб перед взрывом дома в Нижнем Тагиле. Что видели местные жители?

      Российские теннисистки эмоционально отреагировали на вылет Медведева с Олимпиады

      Система ПВО сработала над российским регионом

      Пользователям «ВКонтакте» стала доступна уникальная функция

      Российские учителя раскрыли необычные увлечения на каникулах

      Волочкова высказалась о нетрезвых выходах на сцену

      Горы в российском регионе окрасились в кроваво-красный цвет

      Житель взорвавшейся в Нижнем Тагиле пятиэтажки рассказал о странной проверке газовщиков

      В Белоруссии заявили о сомнениях Запада в успехе «украинского проекта»

      Россиянкам назвали модную одежду на осень

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше