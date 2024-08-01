В подполье заявили об ударе в районе запорожского завода

Подпольщик: удар нанесен в районе Запорожского автомобилестроительного завода

Удар был нанесен в районе Запорожского автомобилестроительного завода. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«В 23:40 Запорожье. Прилет был ближе к окраине, в направлении Запорожского автомобилестроительного завода», — сказал он.

Лебедев отметил, что «прилет» сильно ощущался в центре. По его словам, на предприятии ремонтировали технику и оснащали пикапы турелями.

17 июля российские силы нанесли удары по агрокомплексу в населенном пункте Малиновка, Запорожской области, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) размещали оружие образца НАТО. Как отмечалось, бойцы ВСУ также попали под атаку при попытке покинуть укрепления.

