В России озвучили три вопроса к обмену заключенными со странами НАТО

Политолог Марков заявил о неравномерности обмена заключенными России и НАТО

Обмен заключенными между Россией и странами НАТО прошел «неравномерно» — России передали 10 человек, в то время как Москва передала Западу 16. Об этом в своем Telegram-канале написал российский политолог Сергей Марков.

По его словам, ему бы хотелось узнать, почему процедура была проведена именно в таком формате. Кроме того, по заявлению политолога, у него есть и другие вопросы по состоявшемуся обмену.

«Почему так неравномерно (...)? При этом отдает таких очень известных агентов. Почему обмен происходит в такое время, когда это очень выгодно Камале Харрис на выборах? Почему так важен Красиков?» — озвучил три вопроса Марков и добавил, что они «висят в пространстве» без ответов.

Как сообщалось ранее, в Турции прошел крупнейший за последние годы обмен заключенными, в котором участвовали 26 человек и семь стран. В его рамках были обменяны заключенные, содержавшиеся в тюрьмах США, Германии, Польши, Словении, Норвегии, России и Белоруссии. По данным турецкого ведомства, десять из них отправятся в Москву, 13 — в Берлин, трое — в Вашингтон.

Среди обменянных называют журналиста Эвана Гершковича, разведчика Вадима Красикова, а также Илью Яшина и Владимира Кара-Мурзу (включены Минюстом в реестр иноагентов).