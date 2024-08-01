Матвиенко оценила возможность появления федерального округа из новых регионов России

Матвиенко заявила, что нельзя исключать создание нового федерального округа в РФ

Нельзя исключать создание нового федерального округа в России. О вероятности появления округа, включающего Донбасс и Новороссию, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии, передает ТАСС.

«Такой вариант нельзя исключать, он возможен для более эффективного государственного управления», — отметила Матвиенко.

По словам председателя Совфеда, на сегодняшний день главная задача — добиться целей специальной военной операции, а затем уже думать о следующих шагах.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий предположил, что в России может быть создан федеральный округ Новороссия из четырех новых регионов и Крыма. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение о создании нового федерального округа, который включил бы в себя Донбасс и Новороссию, пока не принималось.