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10:36, 1 августа 2024Россия

Матвиенко оценила возможность появления федерального округа из новых регионов России

Матвиенко заявила, что нельзя исключать создание нового федерального округа в РФ
Донецк

Донецк. Фото: РИА Новости

Нельзя исключать создание нового федерального округа в России. О вероятности появления округа, включающего Донбасс и Новороссию, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии, передает ТАСС.

«Такой вариант нельзя исключать, он возможен для более эффективного государственного управления», — отметила Матвиенко.

По словам председателя Совфеда, на сегодняшний день главная задача — добиться целей специальной военной операции, а затем уже думать о следующих шагах.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий предположил, что в России может быть создан федеральный округ Новороссия из четырех новых регионов и Крыма. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение о создании нового федерального округа, который включил бы в себя Донбасс и Новороссию, пока не принималось.

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      Елена Торубарова
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