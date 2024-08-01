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18:15, 1 августа 2024Моя страна

В российском регионе начали реставрировать усадьбу известного графа

В Смоленской области начали реставрировать усадьбу графа Дмитрия Шереметева

Кадр: МТРК «Мир»

В Смоленской области начали восстанавливать усадьбу графа Дмитрия Шереметева. Об этом говорится на портале «Родина».

Усадьба находится в селе Высокое под Вязьмой. На данный момент там идет реставрация сохранившихся построек. Под восстановление также попадает Тихвинская церковь. Утверждается также, что Тихвинский храм в Высоком построен по подобию Троицкого храма в Останкино.

Уже сейчас Высокое посещают люди, путешествующие по местам Смоленщины. Недалеко от Вязьмы также находится Хмелита, где прошли детские годы Александра Грибоедова.

Дмитрий Шереметев — один из богатейших людей Российской империи середины XIX века. Он владел огромными земельными наделами, многое отдавал на дела милосердия и меценатство. В 1857-м начал застраивать усадьбу в Высоком — родовом имении его жены Александры Мельниковой.

Позднее сын Александр Шереметев продолжил развивать село — там открылась почтово-телеграфная станция, заработала паровая машина и появилось пожарное депо. После революции он жил в Финляндии, а затем перебрался в Париж. Усадебные постройки в Высоком к тому моменту были национализированы.

Ранее власти Вологды решили за 24 часа построить часовню на месте снесенного храма. В октябре 1654 года местные жители построили там деревянный храм во имя Всемилостивого Спаса, чтобы избавить город от моровой язвы Затем на месте храма появился каменный собор, а после революции в нем открыли кинотеатр. В 1972-м здание снесли.

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      Варвара Кошечкина
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