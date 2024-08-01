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10:00, 1 августа 2024Экономика

В Россию пообещали поставлять больше текилы

Посольство Мексики: предприниматели готовы увеличить поставки в Россию текилы

Фото: Gabriel Trujillo / dpa / Globallookpress.com

Мексиканские предприниматели готовы увеличить поставки в Россию текилы. Так пообещали в посольстве страны, слова представителей ведомства приводит газета «Известия».

Латиноамериканские поставщики заинтересованы в более тесном сотрудничестве и запуске проектов по розливу текилы в России. Производство крепкого напитка со стопроцентным содержанием агавы разрешено только в пяти штатах Мексики, однако напиток с 49-процентным содержанием может поставляться в другие страны как дистиллят и разливаться на месте.

В октябре 2023 года лицензию правительства Мексики на производство текилы в России получил Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл». Глава предприятия Павел Победкин пояснил, что завод может получать дистиллят наливом, после чего разливать его по бутылкам. Начало выпуска российской текилы запланировали на второй квартал 2024 года, когда вступит в силу ГОСТ, регламентирующий производство напитка.

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«Россияне однозначно будут покупать текилу, разлитую у нас. Уже порядка 15 заводов в стране производят виски и примерно столько же джин. Импортозамещение происходит в головах. Еще несколько лет назад мы себе плохо представляли, как мы будем пить российский, а не шотландский виски. И текилу ждет та же судьба», — пояснил гендиректор НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский. По его словам, в Россию импортируют порядка 3,5 миллиона тонн напитка в год.

На полях Петербургского международного экономического форума вице-президент национальной палаты перерабатывающей промышленности Мексики Карлос Баррера Ромеро заявил, что Мексика хотела бы экспортировать в РФ как минимум 20 процентов изготавливаемой ею текилы, тем более что россияне проявляют очень большой спрос на этот спиртной напиток.

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