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11:47, 1 августа 2024Мир

В США признали право России считать НАТО стороной конфликта на Украине

TAC: у России есть все основания считать НАТО стороной конфликта на Украине
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Leah Millis / Reuters

У России есть все основания считать страны НАТО полноценной стороной конфликта на Украине. Об этом в своей статье для журнала The American Conservative (TAC) пишет бывший специальный помощник 40-го президента США Рональда Рейгана обозреватель Дуг Бэндоу.

«У России появляется все больше оснований относиться к странам НАТО как к формальным воюющим сторонам, что может иметь катастрофические последствия», — написал эксперт.

Бэндоу подчеркнул, что западным союзникам в этой ситуации так или иначе придется пойти на компромисс и договориться о мире с Россией, чтобы не допустить начала новой мировой войны.

Ранее Бэндоу заявил, что европейцы уже устали от финансирования Украины. Публицист выразил сомнения в том, что жители европейских стран станут сражаться с Россией, «если НАТО вступит в реальную войну с Москвой». По его словам, среди членов альянса только США готовы к подобному противостоянию.

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      Глеб Бажуткин
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