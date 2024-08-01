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12:48, 1 августа 2024Россия

Водитель грузовика получил ранение при атаке дрона ВСУ в российском регионе

Врио главы Курской области Смирнов: водитель получил ранение при ударе дрона ВСУ
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Глушковском районе Курской области водитель грузовика получил ранение при ударе дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

По сообщению чиновника, пострадавшего доставили в районную больницу. Какие ранения получил мужчина, Смирнов не уточнил.

Пострадавший стал четвертым жителем Глушковского района, раненным утром 1 августа в результате атак ВСУ. Около 9:00 ранения получили водитель микроавтобуса и пассажирка, а около 10:00 был ранен еще один водитель.

Ранее сегодня, 1 августа, сообщалось, что из-за взрыва беспилотника ВСУ в селе Илек-Пеньковка Краснояружского района Белгородской области загорелся жилой дом.

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      Марк Леонов
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