Украинский беспилотник атаковал микроавтобус с людьми в российском регионе

Смирнов: двое пострадали при атаке коптера ВСУ на микроавтобус под Курском

В Курской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал микроавтобус с людьми в районе станции Глушково. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram.

По его словам, в результате удара коптера ранены два человека — водитель транспортного средства и пассажирка. Пострадавших доставили в Глушковскую районную больницу. Их состояние не уточняется.

Днем ранее беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на автозаправочную станцию в районе курской деревни Колычевка. В результате пострадал работник. Кроме того, повреждено здание операторской и оборудование.

Помимо этого, в ночь на 31 июля из-за атаки со стороны Украины произошел пожар на объекте в Курском районе региона. Подробности Смирнов не сообщил, однако отметил, что не прозвучал предупреждающий об опасности сигнал.