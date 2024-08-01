Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:55, 1 августа 2024Россия

Украинский беспилотник атаковал микроавтобус с людьми в российском регионе

Смирнов: двое пострадали при атаке коптера ВСУ на микроавтобус под Курском

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

В Курской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал микроавтобус с людьми в районе станции Глушково. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram.

По его словам, в результате удара коптера ранены два человека — водитель транспортного средства и пассажирка. Пострадавших доставили в Глушковскую районную больницу. Их состояние не уточняется.

Днем ранее беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на автозаправочную станцию в районе курской деревни Колычевка. В результате пострадал работник. Кроме того, повреждено здание операторской и оборудование.

Помимо этого, в ночь на 31 июля из-за атаки со стороны Украины произошел пожар на объекте в Курском районе региона. Подробности Смирнов не сообщил, однако отметил, что не прозвучал предупреждающий об опасности сигнал.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Киев заявил о планах сохранить «туман войны» в вопросе поставок F-16. Первые истребители уже прибыли на Украину

      Ученые обнаружили полезное для планеты свойство коры деревьев

      В МИД России понадеялись на принятие Украиной аргументов Ватикана

      Ветеран СВО в инвалидной коляске вышел на улицу просить милостыню

      Кузнецов объяснил переход в СКА

      В США рассказали об ответе России на появление F-16 на Украине

      Илон Маск обратил внимание на исчезновение Байдена

      Сумму исков Минобороны к Военно-строительной компании оценили

      Медведчук раскрыл судьбу западных спонсоров Зеленского

      Мужчина на автомобиле преследовал леопарда в Приморье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше