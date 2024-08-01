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21:04, 1 августа 2024Забота о себе

Врач перечислила опасные причины отсутствия энергии

Эндокринолог Козловская: отсутствие энергии может быть признаком гепатита

Фото: Vitaly Gariev / Unsplash

Отсутствие энергии может быть вызвано несколькими заболеваниями, рассказала врач-эндокринолог, диетолог Елена Козловская. Опасные причины этого состояния она перечислила в беседе с «Вечерней Москвой».

По ее словам, энергия может пропадать из-за бессонницы и депрессии. Кроме того, отметила врач, усталостью сопровождается анемия, которая также характеризуется развитием одышки, головокружений или головных болей. Помимо этого, повышенная усталость возникает при гипотиреозе, болезнях сердца, гепатите и диабете.

При появлении подозрительной усталости Козловская порекомендовала обратиться к терапевту и сдать назначенные им анализы. «Если результаты этих анализов не показывают отклонений, возможно, потребуется дополнительное исследование иммунограммы и анализов на содержание витаминов. Не забывайте также о возможности проведения тестов на вирусные инфекции для более полного обследования», — заключила она.

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Ранее эндокринолог Мария Калошина рассказала, что завтракать нужно только при чувстве голода, а не сразу после пробуждения, чтобы разогнать метаболизм. Прежде всего после пробуждения она посоветовала выпивать стакан воды комнатной температуры.

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      Александра Лисица
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