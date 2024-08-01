Вучич назвал мировым безумием победу алжирского боксера над итальянкой

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что миром правит сумасшествие после победы представителя Алжира с преимущественно мужскими хромосомами над женщиной-боксером из Италии на Олимпийских Играх-2024 во Франции. Его слова приводит РИА Новости.

Вучич назвал безумием скандал на Олимпиаде и подчеркнул, что в мире сложилась нездоровая ситуация.

«Представьте себе эту болезнь и сумасшествие, которые начали управлять миром, когда приходят мужчины, избивают женщин и получают медали. Безумие начало править миром, и все посходили с ума», — отметил он.

Ранее итальянка Анджела Карини отказалась продолжать бой с Иман Хелиф на Олимпиаде после того, как пропустила несколько ударов. При объявлении победителя она не стала жать руку сопернице, потом опустилась на колени и заплакала.

