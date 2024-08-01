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17:21, 1 августа 2024Спорт

Итальянская боксерша объяснила отказ от боя с провалившей гендерный тест соперницей

Карини заявила, что ей было больно в бою с провалившей гендерный тест Хелиф

Фото: Ciro Fusco / ANSA / Globallookpress.com

Итальянская боксерша Анджела Карини, снявшаяся с поединка 1/8 финала олимпийского турнира против представительницы Алжира Иман Хелиф, провалившей гендерный тест, объяснила свое решение. Ее слова приводит The Guardian.

По ее словам, она получила слишком болезненный удар. «Мне много раз говорили, что я воин, но я предпочла остановиться ради здоровья. Я никогда не чувствовала такого удара», — заявила Карини.

Ранее Карини отказалась продолжать бой с Хелиф после 46 секунд. При объявлении победителя итальянка не стала жать руку сопернице, потом опустилась на колени и заплакала.

В 2023 году Международная ассоциация бокса (IBA) отстранила Хелиф, а также спортсменку с Тайваня Линь Юйтин от участия в чемпионате мира из‑за проваленного гендерного теста. Анализы показали, что спортсменки имеют ХY‑хромосомы и повышенный тестостерон. Несмотря на это, Международный олимпийский комитет допустил их к женским соревнованиям в 2024 году.

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      Алексей Гусев
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