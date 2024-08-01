Итальянская боксерша заплакала и снялась с боя против провалившей гендерный тест соперницы

Боксерша Карини снялась с поединка против провалившей гендерный тест Хелиф

На Олимпийских играх итальянская боксерша Анджела Карини снялась с боя против алжирки Иман Хелиф, ранее провалившей гендерный тест. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

В поединке 1/8 финала в весовой категории до 66 килограммов Карини отказалась продолжать бой после 46 секунд. При объявлении победителя итальянка отказалась жать руку сопернице, потом опустилась на колени и заплакала.

В 2023 году Международная ассоциация бокса (IBA) отстранила Хелиф, а также представительницу Тайваня Линь Юйтин во время чемпионата мира из‑за несоответствия критериям допуска. Результаты гендерного теста показали, что спортсменки имеют ХY‑хромосомы и повышенный тестостерон. Однако Международный олимпийский комитет допустил их к женским соревнованиям в 2024 году.

Олимпийские игры-2024 проходят в Париже. Соревнования продлятся до 11 августа.