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18:53, 1 августа 2024Мир

Захарова напомнила об отказе президента Германии в выплатах блокадникам Ленинграда

Захарова напомнила о словах президента ФРГ Штайнмайера против выплат блокадникам

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, обвинивший российского лидера Владимира Путина в разжигании конфликта на Украине, и в то же время попросивший у Польши прощения за преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны, также выступал против выплат блокадникам Ленинграда не еврейской национальности. Об этом напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это говорит человек, лично выступавший против выплат блокадникам Ленинграда не еврейской национальности компенсаций за геноцид мирного населения Северной столицы! И это говорит человек, который лично поощрял киевский режим к срыву Минских соглашений, в чем призналась его сердечная подруга и по совместительству многолетняя начальница Ангела Меркель», — заявила Захарова, комментируя слова Штайнмайера «о возвращении войны в Европу по вине России».

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      Виктория Кондратьева
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