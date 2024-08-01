Захарова напомнила о словах президента ФРГ Штайнмайера против выплат блокадникам

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, обвинивший российского лидера Владимира Путина в разжигании конфликта на Украине, и в то же время попросивший у Польши прощения за преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны, также выступал против выплат блокадникам Ленинграда не еврейской национальности. Об этом напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это говорит человек, лично выступавший против выплат блокадникам Ленинграда не еврейской национальности компенсаций за геноцид мирного населения Северной столицы! И это говорит человек, который лично поощрял киевский режим к срыву Минских соглашений, в чем призналась его сердечная подруга и по совместительству многолетняя начальница Ангела Меркель», — заявила Захарова, комментируя слова Штайнмайера «о возвращении войны в Европу по вине России».