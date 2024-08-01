Заработал новый зеленый стандарт для частных домов

ДОМ.РФ: в России начал работать новый ГОСТ для строительства частных домов

С 1 августа в России начинает действовать новый ГОСТ — национальный стандарт зеленого индивидуального жилищного строительства. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ДОМ.РФ.

Данный норматив состоит из восьми категорий: архитектура, экологическая безопасность и организация участка, инфраструктура, организация и управление строительством, комфорт и качество внутренней среды, энергоэффективность и атмосфера, инженерное обеспечение здания, материалы и ресурсоэффективность, а также отходы производства и потребления.

Объект ИЖС будут оценивать исходя из того, какие из этих критериев были учтены. Установленные градации: «золото», «серебро» и «бронза». В сумме проект может получить 90 баллов. Высшая оценка потребует не меньше 63 баллов, а «серебряная» — 54 балла. «Бронзу» получит тот, кто учел базовые критерии.

Предполагается, что с помощью зеленого стандарта вырастет качество строительства и проживания за городом. Кроме того, ожидается снижение расходов на энергоресурсы.

Однако директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина полагает, что из-за новых правил строительство частных домов в РФ подорожает на 5-10 процентов. Впрочем, это касается не всех объектов. Кроме того, рынок очистится от серьезного процента недобросовестных застройщиков, которые продают дешевые и некачественные дома и стройматериалы.