Железнодорожные перевозки контейнеров из Китая в Россию подорожали

ЦЦИ: перевозка контейнеров из КНР до Москвы подорожала более чем на 50 процентов

С начала 2024 года ставки на железнодорожную перевозку контейнеров из Китая до Москвы увеличились более чем на 50 процентов. Это выяснили эксперты Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Их цитирует «Коммерсантъ».

Оказалось, что в июле перевозка 40-футового контейнера из Сианя в Москву подорожала на семь процентов относительно июня, достигнув более чем семи тысяч долларов. Для маршрутов из Шанхая и Гуанчжоу рост составил три-семь процентов.

На 14 процентов в июле выросла ставка на железнодорожную отправку контейнеров с Дальнего Востока. Теперь за транспортировку 40-футового контейнера придется заплатить до 295 тысяч рублей. Предполагается, что цены продолжат расти и в последнем месяце лета. Морская доставка контейнеров из китайских портов в российские дальневосточные выросла на 11-31 процент, до 2,2-4,8 тысячи долларов.

При этом есть данные, что приморские и внутренние терминалы Дальнего Востока уже не могут справиться с входящим потоком контейнеров из КНР. Склады зачастую заполнены больше чем на 95 процентов.

Между тем в первые шесть месяцев 2024 года резко, почти на треть, увеличилось число заявок на перевозку грузов из Китая в Россию автотранспортом. Сами перевозки выросли на 30 процентов.

В свою очередь, Евросоюз расширил список антироссийских санкций и включил в него компанию «Трансконтейнер», которая является крупнейшим в стране оператором железнодорожных перевозок. Есть сведения, что одним из поводов для таких мер стали торгово-экономические связи компании с Северной Кореей.