Крупнейший в России оператор железнодорожных перевозок попал под санкции Евросоюза

Власти ЕС ввели санкции против компании «Трансконтейнер» и ее гендиректора

Власти Евросоюза расширили антироссийский санкционный список и включили в него компанию «Трансконтейнер», являющуюся крупнейшим в РФ оператором железнодорожных перевозок. Об этом сообщается в официальном журнале ЕС.

Под европейские ограничения также попал генеральный директор «Трансконтейнера» Михаил Концерев. Поводом для введения санкций, как уточнили в ЕС, послужили в том числе торгово-экономические связи компании с Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР). Европейские власти утверждают, что компания «Трансконтейнер» якобы участвовала в незаконных схемах торговли оружием с участием представителей КНДР.

Согласно сведениям ЕС, в 2023 году грузовые контейнеры компании были замечены на пути в северокорейский порт Раджин. Кроме того, компанию заподозрили в перевозке оружия на Тихорецкий склад боеприпасов, расположенный примерно в 400 километрах от границы с Украиной. Оттуда, как заявляют европейские власти, их должны были доставить российским вооруженным силам.

Во второй половине февраля 2024 года «Трансконтейнер» попал под санкции министерства финансов (Минфина) США. В самой компании утверждали, что продолжают оказывать логистические услуги своим клиентам в полном объеме вопреки американским ограничениям.

В расширенный санкционный список ЕС, помимо «Трансконтейнера» и его гендиректора, попали владелец компании «Титул» Дмитрий Белоглазов, а также фирмы «Илиадис» и «Расперия Трейдинг Лимитед».

До этого ЕС включил в 14-й пакет антироссийских санкций запрет на транзит сжиженного природного газа (СПГ) в европейские порты, а также поставки западных технологий и оборудования для проектов «Арктик СПГ-2» и «Мурманск СПГ». Ограничения были введены и в отношении 27 судов «теневого флота», перевозящих российские энергоресурсы.