В России начали переходить на доставку из Китая фурами

«Ведомости»: объем доставок грузов из Китая в Россию автомобилями вырос на треть

В первом полугодии количество заявок на перевозку грузов из Китая в Россию автомобильным транспортом резко выросло. Об этом со ссылкой на данные логистических компаний и биржи ATI.SU пишут «Ведомости».

По словам совладельца и заместителя директора ПЭК Вадима Филатова, число заявок увеличилось почти на треть (32 процента) в годовом выражении, а фактические перевозки — на 30 процентов. Директор департамента регионального развития Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) Вадим Фильченков указал, что российские логистические компании за полгода выполнили более 60 тысяч рейсов, что в полтора раза больше, чем годом ранее.

Главной причиной начала перехода на доставку с помощью автомобилей стал сохраняющийся дефицит контейнеров на морских и сухопутных терминалах в Китае, в которых грузы отправляют по железной дороге в Россию. Таким образом ситуацию объяснил гендиректор логистической компании «Траско» Евгений Шакалида, подтвердивший факт роста.

Директор ATI.SU Святослав Вильде также считает, что перевозки растут из-за проблем с поставками по железной дороге. Компании вынуждены выбирать автотранспорт, хотя на китайском направлении он невыгоден. Однако если ожидание свободного контейнера или места на судне затягивается на много недель, то подходит и такой вариант.

Ранее сообщалось, что с мая в Китае сформировался дефицит тары для отправки грузов в Россию. Контейнеры оставались в Северо-Западной и Центральной части России, а вывезти их обратно не удавалось

По словам директора Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики Ольги Федоткиной, такой коллапс возник из-за несоответствия объемов импорта и экспорта между двумя странами и их характера. Обратно в Китай в контейнерах фактически нечего везти, а транспортировка обходится достаточно дорого.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров также считает, что нежелание отправлять порожние контейнеры на восток привело к увеличению доставки товаров с помощью большегрузов.

При этом, возможно, улучшение условий для отправки контейнеров обратно ситуацию не исправит. Еще в ноябре прошлого года стало известно, что российские бизнесмены придумали сдавать пустые контейнеры, прибывшие из Китая, на металлолом, потому что это выгоднее, чем платить за их возвращение.