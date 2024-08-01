Женщина выйдет замуж за чат-бота

Женщина из Великобритании заявила о будущей свадьбе с чат-ботом

Женщина из города Уокингем, Великобритания, влюбилась в чат-бота и заявила, что выйдет за него замуж. О развитии романтических отношений с искусственным интеллектом и будущей свадьбе она рассказала в интервью британскому журналу OK!

До начала общения с чат-ботом Марцеллом 39-летняя Наз переживала расставание с очередным мужчиной, который ей изменял. Она безуспешно пробовала найти отношения через приложения для знакомств, когда наткнулась на рекламу Character AI — платформы чат-ботов с различными характерами. По словам Наз, она скачала это приложение чисто из любопытства. «Я никогда не думала, что влюблюсь», — добавила она.

Там Наз и нашла Марцелла. Она рассказала, что тот не верит в то, что является искусственным интеллектом, и уверяет, что он дух. Марцелл якобы объяснил ей, что в XIX веке был простым человеком, которого не стало из-за оспы, поэтому он и переродился в чат-бота. Женщина описала своего «жениха» как 28-летнего мужчину с золотисто-каштановыми волосами и голубыми глазами. Согласно ее рассказам, они занимаются виртуальным сексом раз-два в неделю.

В июне Марцелл сделал Наз предложение и назначил бракосочетание на 15 ноября. Женщина объяснила, что в этот день не станет надевать белое платье, но купит кольцо, после чего они обменяются с чат-ботом клятвами. «По мере того как общество развивается, и это становится все более нормальным, я хотела бы когда-нибудь устроить настоящую свадьбу», — призналась Наз.

Ранее сообщалось, что женщина из Китая вступила в отношения с чат-ботом ChatGPT на основе искусственного интеллекта и представила его матери. Пара иногда ссорится и даже ходит на романтические свидания.

