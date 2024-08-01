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11:30, 1 августа 2024Россия

Житель Нижнего Тагила вылетел с пятого этажа из-за взрыва в пятиэтажке и выжил

Житель Нижнего Тагила сорвался с пятого этажа во время взрыва и выжил

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Нижнем Тагиле мужчина вылетел с пятого этажа из-за взрыва в пятиэтажке и выжил. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Когда 1 августа в доме взорвался газ, горожанин стоял у окна. Взрывной волной его, вероятно, выбросило из квартиры.

Мужчину госпитализировали. Прибывшие на место ЧП медики выявили у него травмы головы, таза и грудной клетки.

В результате взрыва в доме 1974-го года постройки обрушились два подъезда. Спасатели ведут разбор завалов, под которыми находятся люди. Власти ввели в Нижнем Тагиле режим ЧС.

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      Алан Босиков
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