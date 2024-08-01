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13:48, 1 августа 2024Россия

Живущие недалеко от обрушившейся пятиэтажки в Нижнем Тагиле рассказали о шатающемся доме

Соседка сообщила, что при взрыве в пятиэтажке в Нижнем Тагиле зашатался ее дом

Кадр: МЧС России

Женщина, живущая недалеко от пятиэтажки в Нижнем Тагиле, где в результате взрыва обрушились два подъезда, рассказала о шатающемся доме. Подробностям она поделилась с 360.ru.

«Я живу недалеко. Мама думала, что с полигона, но у нас немного дом зашатало. Кот под кровать спрятался, до сих пор выходить не хочет», — сообщила соседка.

Взрыв газа произошел в четверг, 1 августа, на Сибирской улице. По последним данным, в результате ЧП пострадали девять человек, пять из которых — дети. Под завалами еще находятся люди. По словам очевидцев, оттуда раздавались крики ребенка.

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      Варвара Кошечкина
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