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17:25, 1 августа 2024Ценности

Звезда «Дома-2» показала лицо с синяками после похода к косметологу

Блогерша Ирина Пинчук показала лицо с синяками после похода к косметологу

Кадр: @pinchuk_official

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Ирина Пинчук показала лицо с многочисленными дефектами после похода к косметологу. Соответствующие сторис появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

29-летняя инфлюэнсерша рассказала, что посетила специалиста, который сделал ей инъекции, и продемонстрировала результат процедуры. На размещенных кадрах видно, что на коже звезды присутствуют выпуклые пятна, синяки и покраснения. «Пока не виделись, я тут в пупырку стала и у меня украли сумку», — подписала фото Пинчук.

При этом блогерша призналась, что в таком виде она собирается на торжество. «Не знаю, на кого больше внимания будут обращать — на именинника или на меня, потому что это ужас!» — иронично высказалась она.

В апреле звезда «Дома-2» сравнила внешность на фото до и после похудения. Блогерша показала архивный кадр, где позировала в черном пиджаке с уложенными в высокий хвост волосами и с массивными серьгами-подвесками. При этом ее лицо имело округлые черты.

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      Екатерина Ештокина
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