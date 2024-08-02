iPhone 15 Pro рекордно подешевел

Hi-Tech Mail.ru: стоимость iPhone 15 Pro снизилась до 95 тысяч рублей

Флагманский смартфон Apple 2023 года выпуска рекордно подешевел. На это обратило внимание издание Hi-Tech Mail.ru.

По словам журналистов медиа, на старте продаж за iPhone 15 Pro могли просить не меньше 150 тысяч рублей. В начале августа его стоимость снизилась до 95 тысяч рублей.

«Некоторые выбирают его за впечатляющие возможности камеры, другие ценят в нем прочный корпус или яркий экран. Теперь стать обладателем этого айфона стало проще», — описали флагманский аппарат журналисты издания.

Девайс получил 6,1-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 герц и вырезом Dynamic Island. Аппарат имеет процессор A17 Pro, 8 гигабайт оперативной и минимум 128 гигабайт встроенной памяти. На задней панели iPhone 15 Pro расположена тройная камера с объективами разрешением 48, 12 и 12 мегапикселей. Устройство вышло с аккумулятором емкостью 3274 миллиампер-часов.

В конце июля стало известно, что выпущенный год назад iPhone 15 подешевел в России на 40 процентов. Если на старте продаж аппарат оценивали в 170 тысяч рублей, то в середине 2024-го его цена опустилась до 70 тысяч рублей.