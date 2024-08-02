В Google призвали отключить 2G на смартфонах

Google призвала отключить 2G, чтобы защититься от хакерских атак

Специалисты корпорации Google призвали пользователей отключить на смартфоне «опасный» стандарт 2G. Об этом говорится в блоге компании.

По словам инженеров Google, пользователей телефонов довольно часто атакуют с помощью SMS Blaster — симуляторов сотовой связи. С их помощью злоумышленники могут обойти защитные протоколы сотового оператора и прислать на устройство фишинговое сообщение.

В материале говорится, что подобные атаки можно провести только через сеть 2G. 2G — аббревиатура для обозначения второго поколения беспроводной телефонной технологии, которое была запущено в 1991 году. Атаку можно провести, не имея опыта во взломах и используя продаваемое в интернете оборудование.

«Симуляторы SMS Blaster очень привлекательны для мошенников, так как затраты хакеров хорошо окупаются», — отметили специалисты корпорации.

Эксперты Google отметили, что на Android-смартфонах есть возможность принудительного отключения связи 2G. Эта функция впервые появилась на устройствах серии Google Pixel, и теперь она доступна на телефонах под управлением Android 12 и более актуальных версий.

В конце июня стало известно, что инженеры корпорации Google добавят в смартфоны на базе Android 15 режим автоматической диагностики. С его помощью можно будет узнать как отдельное состояние компонентов устройства, так и общую оценку исправности телефона.