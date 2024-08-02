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11:21, 2 августа 2024Ценности

53-летняя ведущая снялась в откровенном наряде на яхте

53-летняя ведущая Аманда Холден снялась в оранжевом купальнике на яхте

Фото: @noholdenback

Британская ведущая Аманда Холден снялась в откровенном наряде на яхте. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

53-летняя знаменитость разместила снимок, на котором предстала, лежа на полосатом шезлонге, в ярко-оранжевом слитном купальнике. Кроме того, звезда надела шляпу, солнцезащитные очки и украшения в виде ожерелья и браслета. При этом в руках она держала стакан с аперолем.

В июне Аманда Холден прогулялась по улице в откровенном виде. Знаменитость поделилась с фанатами видео, в котором она запечатлена в платье белого цвета, оформленном облегающим боди без бретелей и прозрачной юбкой с длинным шлейфом. При этом на ней отсутствовала обувь.

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      Екатерина Ештокина
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