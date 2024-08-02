«АвтоВАЗ» призвал повысить утилизационный сбор для защиты внутреннего рынка

В июле 2024 года «АвтоВАЗ» зафиксировал повышение продаж на 28 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

По данным автопроизводителя, в июле продали 19,8 тысячи Lada Granta, 8,4 тысячи автомобилей Lada Vesta, 757 машин Lada Largus, 7,9 тысячи автомобилей Niva и 774 легких коммерческих автомобиля.

«АвтоВАЗ» заявил о снижении продаж Lada Vesta: компания считает, что это связано с уменьшением доступности кредитных продуктов, которые использовали для приобретения этих автомобилей. Также производитель заявил о недостаточном уровне защиты внутреннего рынка, в связи с чем импорт автомобилей в России выгоднее, чем инвестиции в стране.

«Поэтому коллектив "Автоваза" приветствует инициативы по повышению утилизационного сбора», — выступили в компании.

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов уже предлагал поэтапно повысить утильсбор в России до миллиона рублей. Увеличить утилизационный сбор предлагалось для массовых автомобилей с объемом двигателя от одного до двух литров с текущих 300 тысяч рублей до 550 тысяч в 2024 году и почти до одного миллиона рублей — в 2029 году.

Соколов отмечал, что это необходимо для защиты собственных производителей от китайских производителей. По его данным, бренды из КНР с середины 2023 года совокупно занимают более половины отечественного рынка легковушек.