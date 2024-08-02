Борт с переданными на Запад по обмену россиянами приземлился в Германии

Bild: борт с переданными на Запад по обмену россиянами сел в аэропорту Кельна

Борт с переданными на Запад по обмену россиянами сел в аэропорту Кельна/Бонна в Германии, об этом сообщило издание Bild. Уточняется, что самолет приземлился в 22:37 (23:37 мск).

Самолет с переданными на Запад по обмену российскими политическими заключенными встречает канцлер ФРГ Олаф Шольц и группа поддержки. Перед этим он выступил перед журналистами.

До этого в московский аэропорт Внуково из Анкары прилетел самолет с россиянами, которые были освобождены в ходе обмена заключенными. В ФСБ сообщали, что восемь граждан России были возвращены на родину.