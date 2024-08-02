На Западе раскрыли мнение украинцев о шансах победить в конфликте с Россией

Журналист Боуз: большинство украинцев считают победу в конфликте невозможной

Большинство жителей Украины считают победу в конфликте с Россией невозможной. Мнение украинцев о шансах Киева на успех раскрыл ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

«Подавляющее большинство украинцев знают, что победа в конфликте — это всего лишь фантазия», — написал Боуз. Он добавил, что в успех Украины верят только западные эксперты.

Ранее Боуз сообщил, что на Украине формируется организованное сопротивление из-за мобилизации. По его словам, украинцы сжигают машины сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП, аналог военкомата на Украине).

Перед этим Боуз заявил, что Запад всегда пытался подчинить себе Москву. Как объяснил журналист, Европа и США всегда боялись мощи России.