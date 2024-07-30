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09:00, 30 июля 2024Интернет и СМИ

На Западе рассказали о сопротивлении мобилизации на Украине

Журналист Боуз заявил об организованном сопротивлении мобилизации на Украине

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что на Украине формируется организованное сопротивление из-за мобилизации. Об этом он написал в социальной сети X.

«Украинцы сжигают машины банд похитителей диктатора (президента Украины Владимира — прим. «Ленты.ру») Зеленского. По всей стране, похоже, набирает силы организованное сопротивление», — написал он.

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Ранее Одесский областной военкомат предупредил о возможной мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ) мужчин моложе официального возраста призыва в 25 лет.

В июле Минобороны Украины рассказало об увеличении темпов мобилизации после принятия соответствующего закона. Однако в ведомстве не стали называть конкретные цифры, объяснив, что это «чувствительная информация». В апреле Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста в стране с 27 до 25 лет.

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      Марина Совина
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